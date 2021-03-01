Belediye Başkanı Kocaispir: "Yüreğir'de parksız mahalle kalmayacak"
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Belediye Başkanı Kocaispir: "Yüreğir'de parksız mahalle kalmayacak"

01.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:30
Belediye Başkanı Kocaispir:

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, ilçelerinde parkı olmayan mahallenin kalmayacağını bildirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, ilçelerinde parkı olmayan mahallenin kalmayacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye 21 çocuk parkı kazandırıldığını kaydetti.

Çocuk parkı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kocaispir, "Yüreğir'de park olmayan mahallemiz kalmayacak. Şu ana kadar 21 parkımızı yavrularımıza armağan ettik. 21 yeni parkı da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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