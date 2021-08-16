Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kırköy Kampüs alanı projesi hızla ilerliyor"
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Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kırköy Kampüs alanı projesi hızla ilerliyor"

Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Kırköy Kampüs alanı projesi hızla ilerliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan ve Kervansaray Mahallesi'nde Tabiat Parkı'na komşu 'Kırköy Kampüsü – Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara 'Umut' Doğuyor' projesinde...

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan ve Kervansaray Mahallesi'nde Tabiat Parkı'na komşu 'Kırköy Kampüsü – Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara 'Umut' Doğuyor' projesinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Ekicioğlu; sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını hedefledikleri projede yapı çalışmalarının da hızla ilerlediğini kaydetti. Başkan Ekicioğlu, "İnşaat aşamasında büyük ilerleme kaydettiğimiz bu projeyi genişleterek içerisinde idari bina şeklinde köy konağı, amfi tiyatro, restaurant, çay evi, tandır, sera, çok amaçlı salon, solucan ve mantar çadırı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan ağılları oluşturacağız" dedi.

Kırşehir Belediyesi projeyle; sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını öncelik olarak hedefliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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