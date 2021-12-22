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Belediye Başkanı Doğru'dan TÜFAD Gaziantep şubesine ziyaret

Belediye Başkanı Doğru'dan TÜFAD Gaziantep şubesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türkiye Antrenörler Derneği (TÜFAD) Gaziantep şubesini ziyaret etti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türkiye Antrenörler Derneği (TÜFAD) Gaziantep şubesini ziyaret etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Antrenörler Derneğini (TÜFAD) Gaziantep şubesini ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı Başkanımız İsmet Savcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Milli Futbol Takımımızın 1923 yılında giydiği forma modelinde olan, çok kıymetli bir hediye aldık" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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