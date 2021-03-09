Belediye Başkanı Dinçer'den engelli vatandaşa akülü araç sürprizi

Aksaray'da geçtiğimiz aylarda akülü aracı oturduğu apartman dairesinin garajından çalınan engelli vatandaş, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in sürprizi ile yeni akülü aracına kavuştu.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5007 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuk felci geçirdikten sonra ayaklarını kaybeden Mehmet İnce (38), yıllarca yaşadığı engelli değneğinden geçtiğimiz yıl akülü araç alarak kurtuldu. Kalça çıkıklığı hastası olan eşi Habibe İnce'nin (33) de engelli olduğu Mehmet İnce akülü aracıyla yaşamını sürdürmeye çalışırken, akülü aracı apartman garajından çalındı. Polis ekiplerine bildirilen olayda her hangi bir sonuca ulaşılamazken, yeniden zorlu koltuk değneklerine dönen Mehmet İnce'nin yardımına Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yetişti. Yerel medyada engelli vatandaşın akülü aracının çalındığı haberini okuyan Başkan Dinçer, hemen Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek akülü araç alınmasını istedi. Kısa sürede alınan araç bugün belediye aracına yüklenerek engelli Mehmet İnce'nin evine götürüldü. Ekipler tarafından oturduğu dairenin kapısı çalınan İnce, "Belediye Başkanı Evren Dinçer'in size bir sürprizi var" denmesiyle koltuk değnekleri ile dışarıya çıkınca karşısında akülü aracı görünce mutlu oldu. Ekipler tarafından akülü aracı teslim edilen Mehmet İnce yeni aracına binerek bir süre sokakta gezdi.

Eşinin de engelli olduğunu ve akülü araca çok ihtiyaçları olduğunu anlatan İnce, "Arabamız aşağıda garajdaydı. Sabah kalktım garajın kapısını açtığımda aracımı göremedim. Akülü aracım vardı. Baktık ki aracımızı çalmışlar, çevreye baktık arabamızı bulamadık. Çok güzel bir sürpriz oldu. Başkanımız Evren Dinçer gönderdi. Şaşırdık, ailecek sevindik. Hanımımda engelli olduğu için arabamıza ihtiyacımız vardı. Allah razı olsun başkanımızdan" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı