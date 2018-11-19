Belediye Başkanı Demirkol'dan Kandil Mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, pazartesiyi salıya bağlayan gece olan Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mesajında Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum gecesi olan Mevlit Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, tüm İslam alemi için barış ve huzur diledi. Demirkol'un mesajında, "Pazartesini, salıya bağlayan gece kainatın son Peygamberi olan İslam Peygamberi, efendimiz sallallahü aleyhi ve selemin dünyaya geldiği gün olan mevlit kandilini idrak etmiş olacağız. İbadetle geçirilmesi gereken bu gece, dargın olanların dargınlıklarının giderilmesine vesile olmasını niyaz ediyorum. Mevlit Kandilinin İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennilerimle, her iki cihan saadeti diler, tüm İslam aleminin mevlit kandilini ve mevlid-i nebi haftasını tebrik ederim" denildi. - ŞANLIURFA