Belediye Başkanı Demirbaş, minik futbolcularla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Başkanı Demirbaş, minik futbolcularla buluştu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Demirbaş, minik futbolcularla buluştu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, alt yapıda futbol eğitimi alan minik futbolcularla görüştü.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, alt yapıda futbol eğitimi alan minik futbolcularla görüştü.

Çubuk Belediyesi başkanlık binasında kendisini ziyaret eden Çubukspor 1959 Kulübünün alt yapıda futbol eğitimi alan minik futbolcuları ile bir araya gelen Demirbaş, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çubukspor 1959 Kulübü Başkanı Ramazan Durut ve antrenörlerin de eşlik ettiği ziyarette çocuklarla sohbet eden Demirbaş, minik futbolcuların taleplerini de dinledi.

Herkesin spor yapmasını hedeflediklerini dile getiren Demirbaş, "İlçemizde milli ve manevi değerlerine sahip, ahlaklı ve inançlı, bilgili ve başarılı, spor ve sanatla ilgilenen gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de belediyemizin imkanları ölçüsünde var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Demirbaş, "Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin ve hayata iyi hazırlanın. Biz her türlü talebinizi yerine getiririz. Yüzme havuzu ve spor kompleksi projemizin inşaatı hızla devam ediyor. Gençlik merkezimiz yakın zamanda açılacak. Spor yatırımlarımızda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. 2021 yılında da özellikle parklara yapacağımız yeni spor tesisleri ile 7'den 77'ye daha çok vatandaşımız spor yapma imkanı bulacaklar." diye konuştu.

Ziyaret, sporcularla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hayati Yazıcı Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Demirbaş, minik futbolcularla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 20:23:21. #1.14#
title