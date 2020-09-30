Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti

30.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:45

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti.

Evrensekiz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığına 2008 yılında üye olan Mustafa Nalbant'ın, 2014 ve 2019 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak CHP'ye büyük hava kattığı belirtildi.

Nalbant'ın CHP'ye geldikten sonra hem yerel hem genel seçimlerde partisinin oylarını ikiye katladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki seçimi zor olmasına rağmen kazanması nedeniyle Genel Merkez'den de tebrik alan Mustafa Nalbant, sürpriz bir kararla CHP üyeliğinden istifa etti. 6,5 yıldan beri CHP'li kazanan belediye başkanı olarak partiye olumlu katkıları olduğunu belirten Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant 'Benim o kadar fedakarlığıma rağmen CHP'nin Kırklareli İl Başkanı'ndan ve mevcut iki milletvekilinden destek alamadım. Bu nedenle uygun gördüğüm lüzum üzerine 30 Eylül 2020 tarihinde CHP'den istifa ediyorum' dedi."

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti
Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Charles Michel Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Ebru Şallı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Samatta Sörloth Mbaye Diagne Robert Prosinecki Vincent Aboubakar
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 21:54:36. #1.15#
title