Belediye Başkanı Çetin'den ironili çöp tepkisi
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Belediye Başkanı Çetin'den ironili çöp tepkisi

24.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:03
Belediye Başkanı Çetin'den ironili çöp tepkisi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çevreye gelişigüzel bırakılan evsel katı atıklarla ilgili sosyal medya üzerinden "Örtüler daha yeniymiş, olsun biz onu da toplarız" diyerek esprili bir dille tepki gösterdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çevreye gelişigüzel bırakılan evsel katı atıklarla ilgili sosyal medya üzerinden "Örtüler daha yeniymiş, olsun biz onu da toplarız" diyerek esprili bir dille tepki gösterdi.

Pursaklar'da çevre ve insan sağlığını tehdit eden evsel atıklar, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in ve ilçe sakinlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pursaklar'ı doğa ve çevre dostu bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, sorumsuzca çevreyi kirletenlerle de mücadelesini sürdürüyor. Başta tadilat atıkları olmak üzere evsel katı atıkları kent merkezine ve kırsal alanlara bırakanlara Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesapları üzerinden "Örtüler daha yeniymiş, olsun biz onu da toplarız" diyerek esprili bir dille tepki gösterdi. Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Çetin, "Çevreye gelişigüzel bırakılan evsel katı atıklar her şeyden önce hastalık taşıyan en önemli etkendir. Çöplükler insan sağlığını tehdit eden en tehlike alanlardır. Katı atıklar görüntü kirliliği, bakteri ve virüslerin üremesini de tetikler. Çevreye atılan her çöp, bütün canlıların temel ihtiyacı olan hava, su ve toprağa karışmaktadır. Bu nedenlerden ötürü hemşehrilerimizi doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Belediye Başkanı Çetin'den ironili çöp tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:05:20. #1.15#
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