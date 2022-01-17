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Belediye Başkanı Asya, hizmet ve projeleri anlattı

Belediye Başkanı Asya, hizmet ve projeleri anlattı
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanlığı ocak ayı danışma meclisi toplantısında belediye hizmetleri ve projeleri anlattı.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanlığı ocak ayı danışma meclisi toplantısında belediye hizmetleri ve projeleri anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parti binasında düzenlenen toplantıda Asya, geçen yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Geçen yıl alt yapı projesini tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını belirten Asya, "Yıllardır ilimizin kangren haline gelmiş alt yapı sorunu, yaptığımız çalışmalarla giderilmiş oldu. Şehrimizin ikinci önemli güzergahı konumundaki Cumhuriyet Caddesini bir bütün olarak yeniledik." ifadelerini kullandı.

Hürriyet ve Eski Erzurum caddeleri ile bağlantı yollarını da yapacaklarını aktaran Asya, şunları kaydetti:

"İlimizin bir diğer önemli sorunu olan Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu projemizde de önemli bir mesafe kat edildi. İçme suyu isale hattı geçen yıl başlatılmıştı. Bu yıl da tamamlanacak inşallah. 28 Ocak tarihinde içme suyu arıtma tesisi de ihale edilerek bu yıl gerekli çalışmalara başlanacak. Bu projelerin tamamlanması ile ilimizin içme suyu sorunu da tarihe karışmış olacak."

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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