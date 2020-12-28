Belediye Başkanı Altın nikah kıydı

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın nikah kıyarken, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ise nikah şahidi oldu.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Cumhuriyet Savcıları Ömer Uysal ve Furkan Çağrı Akar, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerin sosyal mesafe kuralları içerisinde katıldıkları nikah töreninde Malazgirt Emniyet Müdürlüğü personellerinden Engin Aşçı ve öğretmen Nurşen Tosun, bir ömür boyu mutluğuna imza attılar. Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Emniyet Müdürlüğü personellerinden Engin Aşçı ve öğretmen Nurşen Tosun nikahını kıydıktan sonra evlilik cüzdanlarını Kaymakam Emre Yalçın ile gelin Nurşen Tosun'a verdi.

Malazgirt Emniyet Müdürlüğü personellerinden Engin Aşçı ve öğretmen Nurşen Tosun'un nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Belediye Başkanı Cengiz Altın, yeni evli çifte mutluluklar diledi.

Gelin ve damadın nikah şahitliğini yapan Kaymakam Emre Yalçın da, "Birbirine sevgiyle, saygıyla bağlı olan çiftlerin mutlulukları daim olurmuş. Ben en kötü gününüzün böyle mutluluk dolu olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 3 çocuk olmak kaydıyla hayırlı evlatlar yetiştirin. Bu evliliğinizin ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bir yastıkta kocayın" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı