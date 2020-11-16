Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor
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Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor

16.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:41

Denizli'de Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan belediye hoparlöründen vatandaşlara ''Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak" uyarısında bulundu.

Denizli Acıpayam'da korona vakalarındaki hızlı artış sonrası AK Partili Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, belediye hoparlöründen vatandaşlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"PERSONEL YETMEMEKTEDİR"

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, AK Partili Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Sağlık çalışanlarımız da hasta ve yorgundur. Ne hastanelerde, ne de sahada personel yetmemektedir. Solunum cihazına bağlanan hastalarımız bile bir süre acillerde beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor
Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan

"GENÇLERİMİZDEN DE ZOR DURUMDA OLANLAR VAR"

Bunlara bağlı olarak ölümlerin de artabileceğini belirten Şevkan, "Tez zamanda ciddi tedbirler almazsak ölümler hepimizin canını daha çok yakacaktır. Bu hastalık sadece ileri yaşları etkilemiyor. Ne yazık ki çocuk ve gençlerimizden de zor durumda olanlar var. Bu daha ürkütücü bir tablodur. Akciğer, kalp ve beyini de tutabilmektedir. Ani kalp krizleri ve felçler meydana gelmektedir. Daha birçok etkisi olduğu ortadadır" diye konuştu.

Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor
Haber Yorumları (6)
YA ALLAH AŞKINA BAK ALAH AŞKINA DEDİM: şimdi bunun yolu bumu
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BUDA ARAŞTIRILSIN: bu korona galiba insanların piskolejisinide bozuyo bazen ne yaptığımızı bilmez olduk
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AHMET: Doğruyu söylemek lazım
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