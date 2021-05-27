Belediye başkan adayıydı! Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sonu oldu
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Belediye başkan adayıydı! Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sonu oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Meksika'da 6 Haziran'da yapılacak seçimler için Guanajuato eyaletinin belediye başkan adayı olan 61 yaşındaki kadın politikacı Alma Barragán, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyadan yayın yaptı. Yaptığı yayın sonrası kendisini tehdit edenler tarafından yeri tespit edilen kadın politikacı cinayete kurban gitti.

Meksika'nın en tehlikeli eyaleti olan Guanajuato'da belediye başkan adayı olan 61 yaşındaki kadın politikacı Alma Barragán, seçim bölgesine gidip Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

YERİNİ TESPİT EDİP ÖLDÜRDÜLER

Talihsiz kadının yeri, kendisini öldürmek isteyenler tarafından tespit edildi. Alma, seçmenler ile konuştuğu sırada bir grup silahlı adam, kendisini ve yanındaki insanları çapraz ateşe tuttu. Saldırıda Alma ve bir kişi daha hayatını kaybederken iki seçmen de yaralandı.

ÖLDÜRÜLEN İLK SİYASETÇİ DEĞİL

Alma, aday olduğu Vatandaş Hareket partisinden iki hafta için öldürülen üçüncü aday oldu. Alma, Facebook canlı yayınında, 'Gelin beraber zaman geçirelim, beraber daha iyi yapabiliriz, sizleri bekliyorum' çağırısında bulunduktan bir saat sonra saldırganlar tarafından öldürüldü.

Alma'nın partisi ülkede demokrasi, insan hakları ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi ile ön plana çıkıyor.

Belediye başkan adayıydı! Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sonu oldu
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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