Belçim Bilgin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Magazin gündeminde konuşulan isimlerden birisi Belçim Bilgin kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı gibi soruların cevapları merak konusu oldu. Peki Belçim Bilgin kimdir, aslen nereli, handi dizilerde oynadı? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

Belçim Bilgin'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Belçim Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi, rol aldığı yapımlar nelerdir?

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin (31 Ocak 1983, Ankara) Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Belçim Bilgin doğum tarihi : 31 Ocak 1983

Belçim Bilgin kaç yaşında : 37 yaşında

Belçim Bilgin mesleği ne : Sinema ve dizi oyuncusu

Belçim Bilgin nereli : Ankara doğumlu (Baba tarafı Diyarbakır)

Belçim Bilgin burcu ne : Kova

BELÇİM BİLGİN HAYATI VE KARİYERİ

31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğan Kürt kökenli Türk oyuncu Belgin'in baba tarafı Diyarbakır ve anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup çok yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı.

Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi.

Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer almıştır. Şu sıralar Hekimoğlu dizisinde "Selin Kurt" karakterine hazırlanmaktadır.

BELÇİM BİLGİN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Menajerimi Ara (2020) - Kendisi - Konuk Oyuncu

Hekimoğlu (2020) - Selin Kurt

Uzak Ara Eğlence (2020) - Kendisi (Jüri)

Room 5 (2020) Kısa film - Filiz

Acı Kiraz (2020) - Dr. Panova

Rüzgar (2019) - Ece

Backstabbing for Beginners (2018) - Naşim

Cebimdeki Yabancı (2018)

Çember (2017)

Annemin Yarası (2016) - Nerma

Kördüğüm (2016) - Naz

Çalsın Sazlar (2015) - Yasemin

Sadece Sen (2014) - Hazal

Kelebeğin Rüyası (2013) - Suzan Özsoy

Sessiz (2012) - Zeynep

Gergedan Mevsimi (2012)

Kurtuluş Son Durak (2011) - Eylem

Keşanlı Ali Destanı (2011) - Zilha

Aşk Tesadüfleri Sever (2011) - Deniz Usman

Güldünya (2009)

Yol Arkadaşım (2008-2009) - Figen

Güz Sancısı (2008) - Nemika

Dol (2007) - Taman

Hatırla Sevgili (2006) - Defne Gürsoy Karayel

Sıfır Kilometre (2005) - Selma