Belçikalı Milliyetçilerden Hükümete Mülteci ve Göç Anlaşması Protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan binlerce kişi Fas'ta düzenlenen ve ABD hariç Birleşmiş Milletler'e üye (BM) üye diğer tüm ülkelerin onayladığı Küresel Mülteci ve Göç Anlaşması'nın kabulünü protesto etti. Söz konusu anlaşma Belçika parlamentosunda da büyük tartışmalara neden olmuştu.