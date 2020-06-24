Belçika normalleşmede 4. aşama 1 Temmuz'da başlıyor Belçika, korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesine devam etme kararı aldı.

Belçika, korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesine devam etme kararı aldı. Son haftaların verilerinden hareketle normalleşmenin 4. aşaması 1 Temmuz itibariyle kararlaştırıldığı gibi başlatılacak.

Mart ayında Kovid-19 salgını etkisine giren ve bugüne kadar bu tedbirleri 3 aşama halinde gevşeten Belçika'da salgınla mücadeleyi yönetmekle yetkili Milli Güvenlik Konseyi (MGK) bu sabah toplandı. Toplantıya başkanlık eden geçici hükümet Başbakanı Sophie Wilmes toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında alınan kararları ve sürecin devamına ilişkin kuralları açıkladı.

Görüşebilme hakkı 15 kişiye çıkarıldı

Daha önceki aşamalarda alınan kararların ardından 1 Temmuz itibariyle yaşanacak değişiklikler ise şöyle sıralandı:

Bugüne kadar 1 hafta boyunca 10 kişiye kadar olan görüşebilme hakkı 15 kişiye çıkarıldı. Aileler ortak bir etkinlik ya da misafirlikte bu sayı çocuklar da dahil olarak hesap edilecek ve ailelerin davetli sayısı kendileriyle birlikte bu sayıyı geçemeyecek. Bir hafta içinde bu sayıda kişi ile görüşülmüş ise gelecek haftaya kadar yeni kişilerle görüşülmemesi gerekiyor.

Maske takmanın zorunlu olmadığı ancak şiddetle tavsiye edildiği Belçika'da açık ve kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerin katılımcı sayıları arttırılarak kapalı alanda 200, açık alanda 400 kişiye çıkarıldı. Etkinliklerin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda da 400 kişi ile düzenlenmesine izin verildi. Verilerin olumlu seyredilmesi halinde, Ağustos ayında bu rakamlar ikiye katlanarak uygulanabilecek. Kalabalık düğünler ve yoğun nitelikli katılım gerektiren etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olmaya devam edecek. Bu kapsamda düğünlerin 50 kişiyle yapılması tavsiye ediliyor. Pazar yerlerine uygulanan esnaf sınırlaması ise tamamen kaldırıldı.

Ülkede restoran ve kafelerin açılış kapanış saatlerinde uzatma yapılmadı. Gece kulübü ve barların tarzı yerlerin kesinlikle açılmayacağı ve bu tarz yerlerin de kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi. Havuzlar, parklar ve çocuk eğlence merkezlerinin de uzmanlar ve ilgili bakanlıklar nezaretinde kontrollü olarak hizmet vermeleri kararlaştırıldı.

Belçika'nın ulusal bayram günü olan 21 Temmuz'da ise bu yıl farklı bir kutlama biçimi uygulanacak. Detaylarının daha sonra açıklanacağı bildirilen ulusal bayramda askeri geçit töreni yapılmazken görsel nitelikli ve uzaktan izlenebilecek tarzda yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca bu kapsamda Kovid-19 mağdurları için de bir anma töreni düzenleneceği ifade edildi.

Okulların Eylül ayındaki açılışıyla ilgili olarak da konuşan Başbakan Sophie Wilmes, bu konuda yetkili bakanlıklar tarafından renklerle ifade edilen ve güvenlik düzeyini içeren bir plan hazırlanacağını, bunlardan duruma uygun olanın Eylül ayında salgının durumuna bakılarak tercih edileceğini bildirdi. Konuşmasında yaz tatili döneminde Belçika'da ya da ülke dışında olacak herkese dikkatli olmaları çağrısı yapan Başbakan Wilmes, yasağa rağmen toplanarak yasadışı eğlence yapan gençleri de uyardı. Wilmes, "Bazı konuların gençler tarafından farklı anlaşılabileceğini biliyoruz. Ancak virüsün hala aramızda olduğunu unutmayın. Risklerin varlığını ciddiye almayanlar bilsinler ki hem kendi hayatlarını, hem yakınlarının hayatlarını hem de genel olarak toplumun sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok" dedi.

Vaka sayılarını açıklama yöntemi değiştirildi

Öte yandan Belçika korona virüs verilerinin duyurulma usulünde değişikliğe gitti. Bu kapsamda artık günlük verileri yayınlamak yerine haftalık ortalama rakamlar duyurulacak. Bu kapsamda yapılan ilk duyurularda Belçika'da bu haftalık ortalama vefat oranının 5 kişi olduğu, yeni bulaşma sayısının da 93 olduğu bildirildi. Buna göre ülkede 60 Bin 898 kişi Kovid-19'a yakalanmış oldu. Son verilere göre toplam can kaybı ise 9 bin 722 olarak açıklandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA