Belçika Mahkemesinden Skandal PKK Kararı

Brüksel İstinaf Mahkemesi, PKK dosyası kapsamında yargılanan terör örgüt üyelerinin yargılandığı duruşmada, davanın düştüğüne karar verdi.



Brüksel İstinaf Mahkemesi, bugün gerçekleşen ve PKK dosyası kapsamında yargılanan terör örgüt üyelerinin yargılandığı duruşmada, davanın düştüğüne karar kılarak geçen yıl, Brüksel Soruşturma Dairesinin kararını onamış oldu. Belçika basınında yer alan haberde, mahkemede PKK terör örgüt üyelerini savunan Avukat Jan Fermon'un, Türk-Kürt çatışmasının uluslararası bir çatışma olmadığını ve PKK'nın bir terör örgütü olmadığını söylediği yazıldı.



Federal Savcılık, aralarında kanlı örgütün Avrupa'daki sorumlularından Remzi Kartal ile Zübeyir Aydar'ın bulunduğu 36 terör örgütü üyesi hakkında 2006 yılında açtığı davanın iddianamesinde, adam kaçırmak, araç toplamak, adam yaralamak, ölümle tehdit, evraklarda sahtecilik ve örgüte üye toplamak gibi çok sayıda suçlamalar yer alıyordu. İddianamenin hazırlandığı günlerde, PKK dosyasına giren terör üyelerinin Avrupa'dan çok sayıda genci Yunanistan ve Irak'taki PKK kamplarına götürdükleri tespit edilmişti. Aynı dosyada yer alan bazı isimler ise, Belçika'da birçok esnaftan zorla haraç toplamakla ve esnafı rahatsız etmekle suçlanıyordu. - BRÜKSEL