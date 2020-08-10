- Belçika: "İkinci dalgayı engelliyoruz"- Belçika'da alınan tedbirlerle vaka artışının önüne geçildi - Belçika: "İkinci dalgayı engelliyoruz" Belçika'da alınan tedbirlerle vaka artışının önüne geçildi Son haftalarda ikinci dalga paniği yaşayan Belçika'da Sağlık Kurulu Sciensano Sözcüsü Frederique Jacops hızlı vaka artışının önüne geçtiklerini ifade ederek, "Tedbirlere riayet etmeye devam...

- Belçika: "İkinci dalgayı engelliyoruz"

Belçika'da alınan tedbirlerle vaka artışının önüne geçildi

BRÜKSEL - Son haftalarda ikinci dalga paniği yaşayan Belçika'da Sağlık Kurulu Sciensano Sözcüsü Frederique Jacops hızlı vaka artışının önüne geçtiklerini ifade ederek, "Tedbirlere riayet etmeye devam ettiğimiz taktirde ikinci dalga riskini engelliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ani bir vaka artışı yaşanan Belçika'da özellikle ülkenin Flaman bölgesi şehirlerinde ikinci dalga korkusu hakim. Başta Anvers olmak üzere Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Limburg bölgesindeki vaka artışları nedeniyle Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplanarak sıkı tedbirler alındığını duyurmuş, ikinci dalga riskini engellemenin hedeflendiğini açıklamıştı. Bu kapsamda alınan tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığı gerçekleştirilen günlük basın açıklamasında duyuruldu.

"Ülke genelinde ani vaka artışı son günlerde yavaşladı"

Ülkede genel durumu izlemek ve gelişmeleri açıklamakla yetkili Sağlık Kurulu Sciensano Sözcüsü Frederique Jacops yaptığı açıklamada, vaka sayılarının artmaya devam etmesine rağmen hızlı artışın engellendiğini ve ikinci dalga riskinin engellendiğini bildirdi. Ülkedeki genel durum hakkında bilgiler veren Sözcü Jacops, "Geçtiğimiz hafta günlük ortalama yeni vaka sayısı 580 oldu. Buna göre son 7 günde 4 bin 61 yeni vaka kaydedildi. Vaka artış oranı günlük yüzde 16 olarak şekillendi. Ülke genelinde ani vaka artışı son günlerde yavaşladı. Anvers'te yeni vaka artışı da yavaşladı. Bu duruma göre tedbirlere riayet etmeye devam ettiğimiz taktirde ikinci dalga riskini engelliyoruz. Ayrıca yeni vaka kayıtlarının özellikle Başkent Brüksel ve Liege bölgelerinde olduğu gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde nüfusa göre korona virüse bağlı en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Belçika'da toplam vaka sayısı 74 bin 152'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 870'e ulaştı. Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 17 bin 766 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA