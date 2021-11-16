Belçika'da tartışma yaratan karar! Aşı olmayan sağlık çalışanları işten atılacak - Haberler
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Belçika'da tartışma yaratan karar! Aşı olmayan sağlık çalışanları işten atılacak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Belçika'da 1 Nisan 2022'den itibaren koronavirüs aşısını yaptırmayan sağlık çalışanlarının işine son verilmesi kararı alındı. Tartışma yaratan bu yönetmeliğin, bakanlar kurulu tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.

Belçika basınındaki haberler e göre hükümet, sağlık personelinin aşı olmasını zorunlu hale getirecek bir yönetmelik hazırladı.

Buna göre, yeni yılda 1 Ocak ile 31 Mart arasında geçiş dönemi uygulanacak. Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek. Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek.

1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek. Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.

Belçika hükümetinin son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması da bekleniyor. Evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor.

Belçika'da şu anda günlük ortalama vaka sayıları 10 bin civarında seyrediyor. Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören kişilerin sayısı da artmaya devam ediyor. Vakalardaki artış nedeniyle yoğun bakım yataklarının yarısının Kovid-19 hastalarına ayrılması istendi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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