Belçika'da sosyal mesafeye uyulması için Covid-19 bileziği test edilecek Birçok ülke, hayatı felç eden Covid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başlarken, Belçika'nın Anvers Limanı'nda özellikle iş yerlerinde çalışanlar arasında bir bucuk metrelik mesafeye uyulması için bilezik testi yapılacak.

Birçok ülke, hayatı felç eden Covid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başlarken, Belçika'nın Anvers Limanı'nda özellikle iş yerlerinde çalışanlar arasında bir buçuk metrelik mesafeye uyulması için bilezik testi yapılacak. Sosyal mesafeye uyulmadığı taktirde bilezik uyarıda bulunacak. Amaç, iş yerlerine dönmeye başlayacak olan çalışanların Covid-19 salgınına yakalanmasını engellemek. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com