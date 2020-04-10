Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm
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Belçika, Dünya

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 496 kişi hayatını kaybetti.

10.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:13
Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 496 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 3 bin 19'a çıktı.

Belçika'da bir günde 496 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 19'a yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise 26 bin 667 olarak açıklandı. Belçika medyası, 24 saatlik bilançoyu, "Ani yükseliş" başlığıyla verdi.


Kaynak: DHA

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