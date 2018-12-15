Belçika'da Göçmenlik Bürosu Önünde İnsanlık Dramı

Belçika'da Göçmenlik Bürosu önünde yaşanan insanlık dramı havaların soğumasıyla iyice ortaya çıktı. Belçika'da mültecilerin dramı havaların soğumasıyla ortaya çıktı. Üç küçük çocuk, Brüksel'deki Klein Kasteeltje'de bulunan Göçmenlik Bürosu (DVZ) önünde sığındıkları battaniyenin altında yardım bekliyor. Göçmenlik Bürosu önünde bekleyen mültecilerin zorlu hava koşulları altında bekleyişleri sürüyor.

KOTA UYGULAMASI

Koalisyon ortaklığından ayrılan N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'ın başlattığı Göçmen Dairesi'ne günde 50 sığınma başvurusu kotası kalkmıştı. Yerine gelen Göç ve Mülteci Bakanlığı görevini alan Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partili Sağlık Bakanı Maggie de Block ise "Göçmen Dairesi'ne günde 50 sığınma başvurusu kotasını 60'a yükselttim. Yine Göçmen Dairesi kapısının önünde manzara azalmadığı gibi sayısı da artmakta. Havaların soğuması ile sokakta kalan göçmenlerin oranında artış kaydedilmesi elbette üzücü" ifadelerini kullandı.

(Halil Uygun/İHA)