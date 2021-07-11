Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı
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Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı

Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı
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Belçika'da bir kadının koronavirüsün Alfa ve Beta varyantının aynı anda bulaşmasıyla birlikte 5 gün içinde yaşamını yitirmesi doktorları bile korkuttu. 90 yaşındaki kadının iki farklı kişiden farklı virüsleri alarak hastalandığı tahmin edilirken, Moleküler Biyolog Anne Vankeerberghen "Buna benzer yayınlanmış bir vaka yok. Bu olay muhtemelen göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı.

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs mutasyona uğramış türleriyle de ölüm saçmaya devam ediyor. Sıkı önlemler alarak normalleşme sürecine tekrar başlayan Belçika'da bilim insanları, aşı olmayan 90 yaşındaki bir kadına geçtiğimiz aylarda hem Alfa hem de Beta varyantının bulaştığını duyurdu.

5 GÜN İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer aşı olmayan kadının Mart ayında Aalst'ta tedavi altına alındığını açıklarken, "Oksijen seviyesi başta iyiydi. Fakat sağlık durumu çok kısa bir sürede kötüleşti ve 5 gün içinde yaşamını yitirdi. Her iki varyantın da bulaşması düşük ihtimalli bir olaydı fakat bu durum üzerine çok düşünmediğimizi gözler önüne seriyor" ifadesini kullandı.

"MUHTEMELEN İKİ FARKLI KİŞİDEN FARKLI VİRÜSLERİ ALARAK HASTALANDI"

OLV Hastanesi'nde görevli moleküler biyolog Anne Vankeerberghen, "O dönemde Belçika'da her iki varyant da yaygındı. Dolayısıyla 90 yaşındaki hastada hem Alfa hem de Beta varyantı bulundu. Muhtemelen iki farklı kişiden farklı virüsleri alarak hastalandı. Maalesef nasıl hastalandığını ya da kimlerden bulaştığını bilmiyoruz" dedi. Vankeerberghen, hastalığın ilerlemesinin arkasındaki sebebin iki farklı varyant olup olmadığını bilmediğini söyledi.

"BUNA BENZER YAYINLANMIŞ BİR VAKA YOK"

Belçikalı bilim insanı bu vakayı Avrupa Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi'nde sunduğunu açıklarken, "Buna benzer yayınlanmış bir vaka yok. Bu olay muhtemelen göz ardı ediliyor" dedi. Vankeerberghen, PCR testi yapılmasının öneminin de altını çizdi.

İngiliz The Guardian gazetesi, Ocak ayında Brezilya'da iki kişide aynı anda farklı varyantlar tespit edildiğini hatırlatırken, gazeteye konuşan Warwick Üniversitesi'nde görevli moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young, "Bir kişiye iki varyantın da bulaşması şaşırtıcı değil. Bu araştırma iki varyantın aynı anda bulaşıp bulaşmamasının yaygın olup olmadığı üzerine yeni araştırmalar yapılması gerektiğini gösteriyor. Covid-19 aşılarının etkisini azaltıp azaltmadığına bakmak lazım" ifadesini kullandı.

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