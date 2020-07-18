Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
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BBC

Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor

Belçika'da yapılan bir araştırmaya göre, çok fazla cinsel içerikli film izlemek, erkeklerde ereksiyon sertleşme sorunlarına neden oluyor.

Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
18.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:45

Belçika'da yapılan bir araştırmaya göre, çok fazla cinsel içerikli film izlemek, erkeklerde ereksiyon (sertleşme) sorunlarına neden oluyor.

Araştırmaya katılan 35 yaş altı erkeklerin üçte biri, gerçek cinsel ilişki yerine müstehcen film tercih ediyor.

Belçika'daki Anvers Üniversitesi ile Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi, gelecek hafta gerçekleştirilecek bir Avrupa konferansına sunmak üzere, erkeklerde mastürbasyon ve cinsel içerikli film alışkanlıklarını araştırdı.

5 ERKEKTEN BİRİ EREKSİYON SORUNU YAŞIYOR

İngiliz ve Danimarkalı bilim insanlarının da katkıda bulunduğu araştırmada, 5 bin 800 kişinin cinsel aktiviteleri incelendi. Araştırmaya katılan 35 yaşın altındaki her 5 erkekten biri, cinsel ilişki sırasında ereksiyon sorunu yaşadığını söyledi.

Araştırmaya göre, haftada 300 dakika ve üzeri cinsel içerikli film izleyen her 3 erkekten biri, ereksiyon sorunu ile karşı karşıya.

Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nden prof. Dr. Gunter de Win, de Morgen gazetesine, bunun beklediklerinden daha yüksek bir oran olduğunu söyledi.

"BAĞLANTI İNKAR EDİLEMEZ"

Doğrudan, "Cinsel içerikli filmin, ereksiyon sorunlarına yol açtığını" söyleyemeyeceğini belirten Belçikalı profesör, "Ancak ikisi arasındaki bağlantı da inkar edilemez" dedi.

Prof. Dr. de Wim'e göre, dozu aşmayan ölçülü cinsel içerikli film, insanların cinsel yaşamına olumlu katkıda bulunabiliyor.

Araştırmaya katılan erkekler, haftada ortalama 70 dakika cinsel içerikli film izlediklerini söylerken, bunların yüzde 65'i, gerçek bir eşle cinsel ilişkiye girmeyi, cinsel ilişkiye tercih ediyor. Erkeklerin yüzde 35'i ise, gerçek sevişme yerine izlemeyi tercih ediyor.

BBC
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