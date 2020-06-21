Belçika'da 60 gün komada kalan Türk koronavirüs savaşını kazandı
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Belçika'da 60 gün komada kalan Türk koronavirüs savaşını kazandı

Belçika'da 60 gün komada kalan Türk koronavirüs savaşını kazandıEnder DURUELBELÇİKA, (DHA) - Belçika'da gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından 88 gün sonra sağlığına kavuşan 76 yaşındaki İmdat Kılıç, doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

21.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:41

Belçika'da 60 gün komada kalan Türk koronavirüs savaşını kazandı

Ender DURUELBELÇİKA, (DHA) - Belçika'da gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından 88 gün sonra sağlığına kavuşan 76 yaşındaki İmdat Kılıç, doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Belçika'nın Genk kentinde yaşayan 76 yaşındaki İmdat Kılıç, Mart ayında öksürük, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kılıç, hastanede tedaviye alındı. 88 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kılıç, dün taburcu edildi. Kayserili Kılıç, hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Kılıç'ın çocukları ise Babalar Günü sevincimiz ikiye katlandı dedi.

88 GÜNÜN 60'INI KOMADA GEÇİRDİ

Yaşanan süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Belçika'nın Genk şehrinde ikamet eden Kayserili İmdat Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç, 'Babam hastanede kaldığı 88 günün 60 gününü, komada geçirdi. Bugün taburcu ettik ve çok mutluyuz. Doktorlara, hastane çalışanlarına ve ilgilenen herkese çok teşekkür ederiz. Allah'a çok şükür babam sağlığına kavuştu, çok mutluyuz. Çok endişeliydik' dedi. Hastane çıkışında İmdat Kılıç, ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı, aile İmdat Kılıç için evin girişine 'Evimize Hoş Geldin Babamız' pankartıyla karşılandı.

Belçika'da 60 gün komada kalan Türk koronavirüs savaşını kazandı

Kaynak: DHA

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