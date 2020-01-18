Belçika: Belediye Başkanı Emir Kır MHP'li siyasetçilerle görüştüğü için partisinden ihraç edildi

18.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:28

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır MHP'li siyasetçileri makamında ağırladığı gerekçesiyle Sosyalist Parti'den ihraç edildi.



Türk asıllı Belçikalı siyasetçi geçtiğimiz aralık ayında Belçika basını tarafından "Aşırı sağcı" olarak nitelendirilen iki MHP'linin de bulunduğu bir Türk heyetini makamında kabul etmesi sebebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle