Belçika: Belediye Başkanı Emir Kır MHP'li siyasetçilerle görüştüğü için partisinden ihraç edildi
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Belçika: Belediye Başkanı Emir Kır MHP'li siyasetçilerle görüştüğü için partisinden ihraç edildi

Belçika'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Saint-Josse belediye Başkanı Emir Kır, MHP’li siyasetçileri ağırladığı gerekçesiyle Sosyalist Parti’den ihraç edildi. Kır kararın adil olmadığını savunurken, parti üyesi Jeremie Tojerow "kararın sosyalistlerini onurunu koruduğunu" söyledi

18.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:28
Belçika: Belediye Başkanı Emir Kır MHP'li siyasetçilerle görüştüğü için partisinden ihraç edildi

'nın başkenti Brüksel'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır 'li siyasetçileri makamında ağırladığı gerekçesiyle 'den ihraç edildi.


Türk asıllı Belçikalı siyasetçi geçtiğimiz aralık ayında Belçika basını tarafından "Aşırı sağcı" olarak nitelendirilen iki MHP'linin de bulunduğu bir Türk heyetini makamında kabul etmesi sebebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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