- Belçika 2022'ye Omicron'un gölgesinde evlerinden "merhaba" dedi

BRÜKSEL - Belçika'da vatandaşlar, yeni yılı korona virüsün (Covid-19) Omicron mutasyonu korkusu altında karşıladı. Birçok Belçikalı, 2022'ye evlerinde girmeyi tercih ederken, ülkenin Liege kentinde ise vatandaşlar yeni yıla havai fişeklerle merhaba dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Belçika'da vatandaşlar, yeni yıla Covid-19'un Omicron mutasyonu korkusu altında merhaba dedi. Ülkede kafe ve restoranlar yerel saatle 23.00'te kapatma mecburiyeti nedeniyle Belçikalılar 2022'de evlerinde kalmayı tercih etti. Başta başkent Brüksel olmak üzere ülke genelinde uygulanan tedbirler nedeniyle birçok etkinlik yasaklandı. Brüksel'de her yıl binlerce ziyaretçisi olan kış pazarı "plaisir d'hiver", bu yıl son tedbirler kapsamında metrekare başına 1 kişi kuralını uygulayamayacağı gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu. Yine tedbirler kapsamında ülke genelinde eğlence mekanları kapalı kaldı.

Omicron korkusu evlerde bıraktı

Belçika'da Covid-19'un hızla yayılması ve hastanelerin kapasitelerini aşma endişesi nedeniyle Aralık ayında Noel bayramını da kısıtlamalarla geçiren Belçikalılar, yeni yıl akşamında da aynı tedbirleri yaşadı. Az sayıda müşteri ağırlayan restoran ve kafeler kurallar nedeniyle yeni yıla bir saat kala kapatıldı. Birçok aile ise evlerinde kalıp sipariş ettikleri yemekler ve pastalarla yeni yılı karşılamayı tercih etti. Günün ilk saatleriyle yoğun bir mesaiye giren fırınlar gün boyunca siparişleri yetiştirmekte zorlandı. Üzerinde 2022 yazan pastaların yoğun ilgi gördüğü ülkede bazı küçük ve sembolik kutlamalarda ise hızlı test uygulanması istendi.

Belçika'nın en eski ve kültürel zenginliğe sahip kenti Liege'de ise, valilik binası önünde toplanan vatandaşlar yeni yıla açık havada girdi. Havanın da ılık olmasıyla kentteki bazı vatandaşlar meydanlara inerek, kendi getirdikleri havai fişeklerini atmak istedi. Endi havai fişeklerini atarak eğlenenler arasında ise yaralananlar oldu. İtfaiye ve ambulansların kentte aktif olarak görev yaptıkları görüldü.