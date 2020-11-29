Son dakika haberi | - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

29.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:47

Son dakika haber: - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor Belarus'un başkenti Minsk'te hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü.

- Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

MİNSK - Belarus'un başkenti Minsk'te hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü.

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Belarus'ta geçtiğimiz hafta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ülkede yeni bir anayasa çalışması yapıldıktan sonra tekrar görev yapmayacağını açıklamıştı. Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerden beri sokakları terk etmeyen muhalefet, Lukaşenko'nun açıklamasına rağmen bugün yeniden sokaklara döküldü. Sabah saatlerinde başkent Minsk sokaklarında toplanmaya başlayan protestocular Lukaşenko için istifa sloganları attı. Bağımsızlık Meydanı'na yürüyen kalabalığa özel harekat polisleri ve ordu mensubu askeri birlikler engel oldu. Barikatlar kuran kolluk kuvvetleri, protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı

Gözaltı sayıları artıyor

Minsk sokaklarında çatışmalar devam ederken, gözaltına alınanların sayısının 82'ye ulaştığı, bu sayının akşam saatlerine kadar 2 katına çıkabileceği belirtildi. Belarus İçişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada, protestoculara yapılan müdahalelerden sonra caddelerde küçük grupların kaldığını ve polisin bu gruplara müdahale etmeye devam ettiğini belirtti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

Son dakika haberi | - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Son dakika haberi | - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Son dakika haberi | - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Son dakika haberi | - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 80 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: Belarus'taki hükümet karşıtı protestolarda 80 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Fransa'daki protestolar devam ediyor
Son dakika haberi | Fransa'daki protestolar devam ediyor
Kolombiya'daki hükümet karşıtı protestolara binlerce kişi katıldı
Kolombiya'daki hükümet karşıtı protestolara binlerce kişi katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Garo Paylan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Şenol Güneş Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:50:43. #1.15#
title