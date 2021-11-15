Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi.

Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi.

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.

Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.

???????Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren göçmenlerin "durumun olumlu sonuçlanmasını umarak" kamptaki çadırları, uyku tulumlarını ve kalın giysilerini topladığı aktarılan açıklamada, "Öğleye doğru kendileri organize olan göçmenler, büyük bir grup halinde Bruzgi sınır kontrol noktasına hareket etmeye başladılar. Göçmenler, barışçıl niyetlerini ve her duruma hazır olduklarını vurguluyorlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hareket eden grubun başında çocuk ve kadınlar olduğuna dikkat çekilerek, Belarus sınır görevlilerinin güvenlik ve düzeni sağladığı kaydedildi.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta bekleyişini sürdürüyordu.

Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

 Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi

Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title