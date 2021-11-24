Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişinin zorlu yaşam şartları altındaki bekleyişi sürüyor - Haberler
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Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişinin zorlu yaşam şartları altındaki bekleyişi sürüyor

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Banyo çadırların önünden görüntüler Yardımseverler tarafından dağıtılan giyecekler Yardımları alan göçmen çocuk ve kadınlar Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki düzensiz göçmenler, sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.

Banyo çadırların önünden görüntüler

Yardımseverler tarafından dağıtılan giyecekler

Yardımları alan göçmen çocuk ve kadınlar

Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki düzensiz göçmenler, sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Grodno şehrindeki sınır boyundaki bekleyiş sürerken, Belarus yönetimi tarafından hazırlanan seyyar banyoda kadın ve çocuklar, günler sonra ilk kez banyo yapma imkanı buldu. Grodno halkı tarafından toplanan yardımlar da göçmenlere dağıtıldı.

Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişinin zorlu yaşam şartları altındaki bekleyişi sürüyor

Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişinin zorlu yaşam şartları altındaki bekleyişi sürüyor

Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişinin zorlu yaşam şartları altındaki bekleyişi sürüyor

AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri

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