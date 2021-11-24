Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişinin zorlu yaşam şartları altındaki bekleyişi sürüyor
AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel
Banyo çadırların önünden görüntüler Yardımseverler tarafından dağıtılan giyecekler Yardımları alan göçmen çocuk ve kadınlar Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki düzensiz göçmenler, sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.
Banyo çadırların önünden görüntüler
Yardımseverler tarafından dağıtılan giyecekler
Yardımları alan göçmen çocuk ve kadınlar
Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki düzensiz göçmenler, sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Grodno şehrindeki sınır boyundaki bekleyiş sürerken, Belarus yönetimi tarafından hazırlanan seyyar banyoda kadın ve çocuklar, günler sonra ilk kez banyo yapma imkanı buldu. Grodno halkı tarafından toplanan yardımlar da göçmenlere dağıtıldı.