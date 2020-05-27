Bel ve sırt ağrılarına dikkat
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Bel ve sırt ağrılarına dikkat

Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, "Bel ağrılarından korunmak tedaviden daha kolay. Bu nedenle günlük olarak egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirmek bel ve sırt ağrılarını önlemek için oldukça faydalı" açıklamasında bulundu.

Bel ve sırt ağrılarına dikkat
27.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:32

Toplumda bel ağrılarının nedeninin bel fıtığı olduğu düşünülse de bel ve sırt ağrılarının birçok farklı nedene bağlı olarak görülebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, "Bel ağrılarının en sık görülen nedeni hareketsiz kalmak. Bel ağrısı kişinin günlük aktivitesini bozar ve tedavi edilmediğinde kronikleşebilir" dedi.

Günde 20 dakika egzersiz yapılmalı

Oturuş sırasında duruşa dikkat edilmemesi ve yanlış duruşun alışkanlık haline gelmesinin omurgada bozukluklara neden olabileceğini anlatan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, "Yapısal olmayan bu bozukluklar, duruş egzersizleri, germe ve esneme egzersizleri ile boyun-sırt-bel ve karın kaslarının güçlendirilmesini sağlayan fizik tedavi ile düzelebilir. Ancak sonrasında bu egzersizlerin günlük yaşantıda bir alışkanlık haline getirilmesi çok önemli" diye konuştu. Hareketsiz kalmanın yol açabileceği kondisyon kaybını önlemek için yürüyüş ve bisiklet gibi egzersizlerin yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Akı "Bu egzersizlere günde 20 dakika ile başlanıp, her hafta bu süreye 5 dakika ekleyerek ideal süre olan haftada 3-5 gün, 30-45 dakikalık egzersiz kapasitesine ulaşılabilir" dedi.

Yerden bir şey kaldırırken dizleri bükerek eğilin

Evde bir eşyayı kaldırmadan önce onun ne derecede ağır olduğunun tahmin edilerek hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Semih Akı, evde bel rahatsızlıklarını önlemek için şu önerilerde bulundu: "Yerden alırken dizlerinizi bükerek ve çömelerek alın. Belden eğilmek doğru bir hareket değildir. Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın. Ağırlık taşımanız gerekiyorsa, yükü her iki elinize de eşit olarak paylaştırın. Ağır yükü, belden daha yükseğe kaldırmayın. Ayrıca eşyayı gövdenize yakın tutun. Çamaşır asarken yukarıya doğru uzanarak bel gerilmemeli. İpin seviyesi mutlaka boy uzunluğuna göre ayarlanmalı."

Dümdüz yüz üstü ve sırt üstü yatmayın

Bel ağrısını önlemek için ayrıca yataktan kalkarken önce tam yan dönülerek daha sonra ellerle yandan destek alırken bacakların kıvrılarak oturur pozisyona geçilip kalkılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, "Yatmak için ise bu işlemleri tersten uygulayıp yatağa uzanın. Yüzüstü ve sırtüstü dümdüz yatmaktan mümkün olduğunca kaçının. Uygun olanı, kalça ve dizlerinizden çekip bacaklarınızı toplayarak, ana rahmindeki gibi yatmak" dedi.

Aynı oturma pozisyonunda 30-40 dakikadan fazla kalmayın

Doğru oturma pozisyonunda diz eklemlerinin kalça eklemlerinden daha yüksekte olması ve ayak tabanlarının yere tam olarak temas etmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Semih Akı, "Otururken zaman zaman pozisyon değiştirin. Aynı oturma pozisyonunu 30-40 dakikadan fazla devam ettirmeyin. Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalı. Çalışırken masa sandalye bilgisayar ilişkisi daima önerilen ölçülere uygun olmalı" önerisinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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