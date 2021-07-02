Bel soğukluğundan korunmak için 8 kural
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Bel soğukluğundan korunmak için 8 kural

Bel soğukluğundan korunmak için 8 kural
Bültenler - Haberler | Sağlık

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Egemen İşgören, belsoğukluğundan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu, çok eşli ve ilişki esnasında korunmayan kişilerde görülebiliyor. Hem erkeklerde hem de kadınlarda kendini gösterebilen bel soğukluğundan, doğru tedavi planlaması ile kurtulmak mümkün olabiliyor. Bu rahatsızlık bazen hiçbir belirti vermediği için kalıcı ve ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Çiftlerin bel soğukluğundan korunmak için alacağı önlemler büyük önem taşıyor.

İnsandan insana direkt temas ile bulaşıyor

Gonore ya da sık bilinen adıyla bel soğukluğu, Neisserria gonorrhoeae isimli bir bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Hem kadın hem de erkeklerle görülmekle birlikte erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Erkekten kadına bulaşması daha kolaydır, özellikle genç kadın ve erkeklerde görülmektedir. Çoğunlukla üretra, rektum veya boğazda enfeksiyona neden olur. Kadınlarda rahim ağzında ve tüplerde de enfeksiyona neden olabilir. Bel soğukluğuna neden olan bakteri sadece insandan insana direk temas ile bulaşır ve vücudun dışında yaşayamaz. Bel soğukluğuna neden olan bakterinin neme ihtiyacı vardır haliyle kuru ortamda yaşayamaz.

Hiçbir belirti vermeyebilir

Genellikle bel soğukluğu enfeksiyonu hiçbir belirti vermez. Bununla birlikte semptomlar vücuttaki birçok bölgeyi etkileyebilir ancak genellikle genital bölgede görülür. Bel soğukluğu cinsel temasta anal, oral veya vajinal seks ile semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaşmaktadır. Bel soğukluğunun bulaşması için meni boşalmasının olmasına gerek yoktur. Bazı doğumlarda, doğum sırasında bebeğe bile bulaşabilir. Bel soğukluğu cinsel ilişki dışında seks oyuncaklarıyla da bulaşabilmektedir. Cinsel olarak aktif, 25 yaşın altındaki kadınlar ve erkeklerle seks yapan erkeklerde bel soğukluğuna yakalanma riski daha yüksektir.

Bel soğukluğu belirtileri kadın ve erkeklerde farklılıklar gösterebilir

Erkeklerde bel soğukluğu belirtileri şunlardır;

İdrar yaparken yanma hissi, ağrı, idrar yapılan kanaldan sarı veya yeşil renkte akıntı, penis ucunda kızarıklık, testislerde ağrı ya da şişlik.

Kadınlarda bel soğukluğu belirtileri şunlardır;

İdrar yaparken yanma, ağrı, vajinal akıntı, genital alanda kaşıntı, vajinal kanama, cinsel ilişki sonrasında ya da adet dönemi dışında olan kanama, cinsel ilişki esnasında ağrı, yanma, karın ağrısı.

Tedavi edilmezse daha ciddi sorunlara neden oluyor

Erkeklerde idrar kanalından, kadınlarda rahim ağzından, rektum ve boğazdan örnek alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesi ve kültürünün yapılması ile tanı koyulur. Bel soğukluğu olup olmadığını belirlemek için sürüntü örneğini analizi yapılır. Bel soğukluğu, bakteriler yoluyla oluştuğu için antibiyotikler ile tedavi edilir. Antibiyotik iğne ya da hap şeklinde alınabilir ve mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Mutlaka eş tedavisi uygulanmalıdır. Tedavi edilmeyen belsoğukluğu, daha ciddi sorunlara neden olabilir.

Bel soğukluğundan korunma yolları şunlardır;

Cinsel aktif yaşa gelmeden önce HPV ve Hepatit B için aşılanma yapılması

Cinsel ilişki öncesi tarama yapılması

Düzenli ve düzgün şekilde kondom kullanımı

Alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi, tedavi ve destek alınması

Sünnet

Cinsel partner seçiminde titiz davranılması

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilenilmesi

Düzenli olarak test yaptırılması

Kaynak: Bültenler

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