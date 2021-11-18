Beklenen Yeni Capcom Oyunu Pragmata Ertelendi

Capcom'un dikkat çekici bir fragman eşliğinde duyurulmuş olan yeni oyunu Pragmata ertelendi. Oyunun 2023'te çıkması bekleniyor.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılının en merak uyandıran yapımlarından biri hiç şüphesiz Capcom imzası taşıyan Pragmata olmuştu. Epey etkileyici ve merak uyandırıcı bir fragman eşliğinde duyurulmuş olan yapım oyuncular tarafından da merakla bekleniyordu. Bizleri geleceğin karanlık ve distopik dünyasında bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanan Pragmata için verilen ertelendi haberi Capcom'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanarak oyuncular ile paylaşıldı.

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Capcom tarafından yapılan açıklamada "ekibimiz proje üzerinde yoğun biçimde çalışıyor ancak bunun akıllardan çıkmayacak bir macera olabilmesi adına çıkış vizyonumuzu 2023'e kaydırma kararı aldık. Ayrıca sizinle paylaşmak istediğimiz bir de yepyeni sanat eserimiz var. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için çıkış yapacak olan Pragmata'da bizleri derin bir hikaye akışı bekliyor. Capcom ayrıca bu yepyeni markayı uzun yıllar boyunca devam ettirmek ve desteklemek niyetinde. Bakalım Pragmata 2023'te karşımıza çıktığında hem bizlerin hem de Capcom'un beklentilerini karşılayabilecek mi?

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