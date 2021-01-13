Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü
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Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü

13.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:51

Beklenen kar yağışı, İstanbul çevresinde etkisini hissettirmeye başladı. Bolu güne kar yağışı ile başlarken, Meteoroloji yarından itibaren Balkanlar üzerinden de kar geleceğini bildirdi. Cuma günü öğleden sonra başlayacak kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara'da pazar günü 5-15 cm kar yağması bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, cuma gününe kadar sıcaklıkların 15-16 derece düşeceğini belirterek, Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerinde kar yağışının görülebileceğini söyledi. Sürmeli, kar yağışının Marmara Bölgesi'nin genelinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'de gerçekleşeceğini kaydetti.

BOLU'DA KAR BAŞLADI

Öte yandan bu sabah Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Yağış ulaşımı etkilemezken bölgedeki yeşil alanlar beyaza büründü. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul'un yanıbaşındaki kentimizde beklenen kar yağışı başladı

CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların Pazar ve Pazartesi günü de aralıklı olarak sürmesi bekleniyor. Bugün ise Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE UYARI

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 19

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü
Haber Yorumları (8)
LORK: BEYAZ KABUS GELDİ MANŞETLERİ GÖRÜRÜZ YAKINDA BU İNSANOĞLU AKILLANMAZ BEREKET YAĞIYOR AMA SANKİ BELAYMIŞ GİBİ LANSE EDİLİYOR?
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ANAKONDA: RAHMETE BEYAZ KABUS DENİRSE CENABI ALLAH BİZİ BÖYLE MUHTAÇ EDER.
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SUSKUN: yağsın yağsın maşallah bol bol yağsın memleket suya doysun Allahın izniyle inşallah
Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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