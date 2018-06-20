Bekir Keleş: "Ak Parti Güven ve İstikrarın Garantisidir"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş, "AK Parti Türkiye'de güven ve istikrarın garantisi haline gelmiştir. AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez" dedi.

Bekir Keleş seçim çalışmalarını Çarşamba ilçesinde sürdürdü. Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz Mahallesi'nde pazar yerini dolaşan Keleş, esnaflar ile bir araya geldi. 24 Haziran seçimleri üzere konuşan Bekir Keleş, "Önümüzdeki seçimler bizim, çocuklarımızın ve bizden sonra gelecek olan kuşaklar için oldukça önemli bir seçim. Bu seçimde iyi düşünüp iyi tartmalıyız. Ülkemizin geleceğini bu seçimler belirleyecektir. Bu nedenle siz değerli vatandaşlarımızın destekleri bizler için çok önemlidir. AK Parti Türkiye'de güven ve istikrarın garantisi haline gelmiştir. AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. AK Parti bu şekilde siyasetin itibarını yükseltmiş ve insanımız siyasete güven duymaya başlamıştır. Bundan sonra da insanımızın duyduğu güveni boşa çıkarmamak ve siyasetin itibarını yüksekte tutmak boynumuzun borcu olacaktır" diye konuştu. - SAMSUN