Bekir Coşkun kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Nereli, mesleği ne? Hastalığı var mıydı, Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Bekir Coşkun kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Nereli, mesleği ne? Hastalığı var mıydı, Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

18.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:13
Bekir Coşkun kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Nereli, mesleği ne? Hastalığı var mıydı, Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Kanser tedavisi gören gazeteci ve yazar Bekir Coşkun vefat etti. Peki Bekir Coşkun kimdir, memleketi neresi, hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle. Kaç yaşında vefat etmiştir?

Vatandaşlar Bekir Coşkun'un biyografisini ve hayatını merak ediyor. Peki Bekir Coşkun kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etti, neden vefat etti, hastalığı nedir?

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

Bekir Coşkun (1945, Şanlıurfa) Türk gazeteci, yazar.

BEKİR COŞKUN HAYATI

1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1974'te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978'de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy'dü. 1987'de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet gazetesinde geçti. Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako'nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır. TRT'de yayınlanan "Pako'ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştır. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen yazar; keman çalabilmektedir, bir doğa ve deniz tutkunudur. Yaz ayları Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ikâmet etmektedir. Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden ayrılmıştır. Bekir Coşkun, 25 Eylül 2009 tarihinde Habertürk gazetesinde köşe yazarlığına başlamıştır. Ancak referandumda AK Parti hükumetine karşı yazdığı yazılardan dolayı baskı gördüğünü iddia eden Coşkun'un işine 20 Eylül 2010'da son verilmiştir. Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazmaktaydı. Bu gazetede yazmaya devam etmekteyken ayrılmış olup 14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştır.

BEKİR COŞKUN HASTALIĞI NEDİR?

3 yıldır kanser tedavisi gören Bekir Coşkun 18 Ekim 2020 tarihinde 75 yaşında vefat etti.

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