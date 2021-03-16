Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı
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Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı

16.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:59

Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde baharın habercisi olan leylekler, 15 yıldır aynı elektrik direğini yuva yapıyor.

Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde baharın habercisi olan leylekler, 15 yıldır aynı elektrik direğini yuva yapıyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükseldiği çeşitli bölgelere binlerce kilometrelik uçuşun ardından gelen leyleklerin bazıları ağaçları, bazıları ise elektrik direklerini mesken tutuyor. Gülşehir'in Fatih Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde Bekir Çalışkan'a yaklaşık 15 yıldır komşu olan leylekler de evinin yanındaki elektrik direğindeki yuvasına bu yıl da geldi. Leyleklerle komşuluğundan son derece mutlu olduğunu ifade eden Çalışkan, leyleklerin 15 yıldan beri buraya geldiklerini, gelmedikleri zaman ise üzüldüklerini anlattı.

Çalışkan, "Leylekler 15 Mart gibi geliyor ve 15 Ağustos gibi gidiyorlar. Yaklaşık 3 veya 4 yavru çıkartıyorlar. Eylül ayında ise iki kafile halinde uçuyorlar. 15 yıldan beri buraya geliyorlar. Gelmedikleri zaman biz de üzülüyoruz. Geldikleri zaman mutlu oluyoruz ama gittikleri zaman da üzülüyoruz. Artık leyleklerimize alıştık. Komşularımız gelip izliyorlar. Çocuklarını getiriyorlar baktırıyorlar" diye konuştu.

Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı
Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı
Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı
Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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