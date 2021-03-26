Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım
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Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım

52 yaşındaki Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi.

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52 yaşındaki Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi. Aksoy, Mart 2020'de ikinci kez baba oldu.

BU SÖZLER BEKİR AKSOY'A MI?

Ünlü oyuncunun büyük oğlu Emir, 24 Mart'ta 7 yaşına girdi. Anne Çavuşoğlu, oğlunun pasta üflerken çekilen fotoğrafını "Emir'in bugün doğum günü. Büyüdü sanırım, yaşından değil olgunluğundan bahsediyorum...7 yaş olgunluğu. Hayatı sorguluyor. Anne 6 yaş daha mı iyi? 6 yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram'da. 8 aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı. Tüm sevgi ifadeleri kendisine değilde, o fotoğrafaydı sanki.. Anlam veremedi bu duruma, 7 yaşına bağlamaktan başka..." notuyla Instagram'da paylaştı.

Derya Çavuşoğlu'nun paylaşımı "Bekir Aksoy, oğlu ile ilgilenmiyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

BİR PAYLAŞIM DA BEKİR AKSOY'DAN

Ünlü oyuncu da Instagram sayfasında oğlu ile fotoğrafını paylaştı. Aksoy, bir de mesaj yayınladı.

"İyi ki doğdun canım oğlum benim.Seni çok sevdiğimi ve her zaman, hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek,yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak seveceğimi bil yeter. "

Kaynak: Hürriyet

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