Bekir Akkaş'ın ismi Belek'te ölümsüzleşiyor

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Türk turizminin sevilen ismi BETÜYAB Genel Müdürü Bekir Akkaş'ın ismi Cuma günü yapılacak törenle Antalya'nın gözde turizm merkezi Belek'teki Granada Luxury Belek'in yanında yer alan bir parka verilecek.

Duayen turizmcinin adının yaşatılması için Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve POYD Yönetim Kurulu Üyeleri, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ziyaret etmiş ve Bekir Akkaş'ın isminin Belek'te bir sokak, cadde ya da bir parka verilmesine ilişkin taleplerini dilekçe ile iletmişti. Belediye Başkanı Aputkan, POYD yönetiminin talebini olumlu karşılamış ve konuyu Meclis Toplantısı'nda gündeme getirmişti.

Meclis Toplantısı'nda duayen turizmcinin isminin Granada Luxury Belek'in solunda kalan bir parka verilmesi kararına varıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında Bekir Akkaş'ın ismi 22 Ocak - Cuma günü saat 15.00'te düzenlenecek törenle Granada Luxury Belek'in yanındaki parka verilecek.

Kaynak: Tourism Today