Bekir Akkaş'ın ismi Belek'te ölümsüzleşiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bekir Akkaş'ın ismi Belek'te ölümsüzleşiyor

26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Bekir Akkaş'ın ismi Belek'te ölümsüzleşiyor

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Türk turizminin sevilen ismi BETÜYAB Genel Müdürü Bekir Akkaş'ın ismi Cuma günü yapılacak törenle Antalya'nın gözde turizm merkezi Belek'teki Granada Luxury Belek'in yanında yer alan bir parka verilecek.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Türk turizminin sevilen ismi BETÜYAB Genel Müdürü Bekir Akkaş'ın ismi Cuma günü yapılacak törenle Antalya'nın gözde turizm merkezi Belek'teki Granada Luxury Belek'in yanında yer alan bir parka verilecek.

Duayen turizmcinin adının yaşatılması için  Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve POYD Yönetim Kurulu Üyeleri, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ziyaret etmiş ve Bekir Akkaş'ın isminin Belek'te bir sokak, cadde ya da bir parka verilmesine ilişkin taleplerini dilekçe ile iletmişti. Belediye Başkanı Aputkan, POYD yönetiminin talebini olumlu karşılamış ve konuyu Meclis Toplantısı'nda gündeme getirmişti.

Meclis Toplantısı'nda duayen turizmcinin isminin Granada Luxury Belek'in solunda kalan bir parka verilmesi kararına varıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında Bekir Akkaş'ın ismi 22 Ocak - Cuma günü saat 15.00'te düzenlenecek törenle Granada Luxury Belek'in yanındaki parka verilecek.

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bekir Akkaş'ın ismi Belek'te ölümsüzleşiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:35:05. #1.14#
title