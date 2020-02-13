: Bekir Ağırdır: Muhafazakâr kitlede çok büyük bir kitlesel kopuş var, seçmenin çoğunluğu gri alanda

13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, siyasette yaşanan kutuplaşmanın sekülerlerde konsolide olma etkisi yarattığını, muhafazakarlarda ise kopuşa neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin son iki yılda ekonomik sarsıntı yaşandığını dile getiren Ağırdır, iktidarın politikalarının sahiciliğini yitirdiğini ve beka söylemi ile birlikte de karşı tarafı şeytanlaştıran söylemler üretildiğini ifade ederek, "Tüm bu nedenlerden dolayı sekülerlerde konsolide olma durumu var ama muhafazakarlarda bir çözülme var. Bu çözünme, erime gibi değil. Bir metaforla örnek verecek olursam, suya atılan buz gibi erimiyor ama kutuplardaki büyük buz kütlelerinin çatlaması gibi çok büyük bir kitlesel kopuş var" dedi.

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