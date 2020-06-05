Bekir Ağırdır: İktidar bloğu yeni başarı yaratamayınca sokaktaki gerilimden medet umuyor
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Bekir Ağırdır: İktidar bloğu yeni başarı yaratamayınca sokaktaki gerilimden medet umuyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın kendisine karşı öfkeli olan kesimlere yönelik tehdit ve linçlere karşı tepkisiz kalmasının ancak diğer taraftan bir kesimin attığı Tweetin peşine düşmesinin bir kesime cesaretlendirdiğini söyledi.

05.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:48

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın kendisine karşı öfkeli olan kesimlere yönelik tehdit ve linçlere karşı tepkisiz kalmasının ancak diğer taraftan bir kesimin attığı Tweetin peşine düşmesinin bir kesime cesaretlendirdiğini söyledi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz' sözlerini hatırlatan Ağırdır, "Bugün de böyle bir iklime doğru gidiliyor. Sanki sokaktaki gerilimden bir medet umma hali. Bu da en hafif deyimiyle iktidar veya iktidar bloku yeni başarı hikayeleri üretemedikçe ekonomide falan da başarılı politikalar vucut bulamadıkça iki tane şeye yaslanıyor, bir içerideki gerilim ve kutuplaşmaya, iki, son zamanlarda gözlediğim kadarıyla. yerli ve milli olma söylemi 'dünyanın merkezi olmak' söylemi inşa ediliyor. Ama bir yandan da içerideki gerilimden medet umuluyor. Halbuki ihtiyaç ekonomik krize, işsizliğe, eğitim ve sağlık alanında yeni hamlelerin yapılması ihtiyacı." dedi.

Bekir Ağırdır: İktidar bloğu yeni başarı yaratamayınca sokaktaki gerilimden medet umuyor

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