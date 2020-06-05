Bekir Ağırdır: İktidar bloğu yeni başarı yaratamayınca sokaktaki gerilimden medet umuyor KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın kendisine karşı öfkeli olan kesimlere yönelik tehdit ve linçlere karşı tepkisiz kalmasının ancak diğer taraftan bir kesimin attığı Tweetin peşine düşmesinin bir kesime cesaretlendirdiğini söyledi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın kendisine karşı öfkeli olan kesimlere yönelik tehdit ve linçlere karşı tepkisiz kalmasının ancak diğer taraftan bir kesimin attığı Tweetin peşine düşmesinin bir kesime cesaretlendirdiğini söyledi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz' sözlerini hatırlatan Ağırdır, "Bugün de böyle bir iklime doğru gidiliyor. Sanki sokaktaki gerilimden bir medet umma hali. Bu da en hafif deyimiyle iktidar veya iktidar bloku yeni başarı hikayeleri üretemedikçe ekonomide falan da başarılı politikalar vucut bulamadıkça iki tane şeye yaslanıyor, bir içerideki gerilim ve kutuplaşmaya, iki, son zamanlarda gözlediğim kadarıyla. yerli ve milli olma söylemi 'dünyanın merkezi olmak' söylemi inşa ediliyor. Ama bir yandan da içerideki gerilimden medet umuluyor. Halbuki ihtiyaç ekonomik krize, işsizliğe, eğitim ve sağlık alanında yeni hamlelerin yapılması ihtiyacı." dedi.