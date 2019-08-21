Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

21.08.2019 14:26

Polis Akademisi, bekçilik yazılı sınavı tarihini ve yazılı sınavı yerlerini açıkladı. 2019/2 dönem bekçilik yazılı sınavı MEB tarafından yapılacak. Adayların, sınava nerede gireceğini gösteren sınav giriş belgesi, e-devlet girişi yapılarak alınıyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? İşte bekçilik yazılı sınav giriş belgesi ve detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00'da "2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfadan e-devlet giriş yapmaları halinde bekçilik sınav giriş belgesini alabilirler.

Bekçilik Sınavı Giriş Belgesi

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.