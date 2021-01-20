Bekçilik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? Bekçilik sınavında kaç şık var? Bekçi olma koşulları neler?

Bekçi adayları, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, Bekçilik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? Bekçilik sınavında kaç şık var? Bekçi olma koşulları neler?

2021 Bekçilik sınavı, bekçi olmak isteyenlerin merak konusu oldu. Bekçi olmak isteyenlerin 20.01.2020 tarihinde girdiği bekçilik sınavı hakkında "2021 Bekçilik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? Bekçilik sınavında kaç şık var? Bekçi olma koşulları neler?" gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

BEKÇİLİK SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Bekçilik sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

HATALI SORU ÇIKARSA NE OLACAK?

Bekçilik sınavında hatalı soru ya da sorular çıkması durumunda ise, sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. İşte MEB'ten konu ile ilgili yapılan o açıklama; "Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NASIL UYGULANACAK?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Bekçilik yazılı sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirildi.

100 sorudan oluşan sınav 5 seçenekli olacak.

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

POMEM'den sınavla ilgili yapılan açıklamada sorularla ilgili bölüm şöyle:

• Türkçe( Ortaöğretim düzeyi )20

• Sosyal Bilgiler( İlköğretim düzeyi )15

• Fen Bilgisi( İlköğretim düzeyi )15

• Hayat Bilgisi( İlköğretim düzeyi )15

• Matematik( Ortaöğretim düzeyi)15

• Genel Kültür(Ortaöğretim düzeyi )20