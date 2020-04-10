Bekçi alımı 2020 ne zaman? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi alımı başvuru şartları 2020 ne zaman? 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı Ankara Emniyet Müdürü tarafından bildirilmişti. Bekçi alımı başvuru şartları neler? Çarşı ve mahallelerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bekçi alımı yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman araştırılıyor. Bekçi maaşları ne kadar? İlkokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2020 yılında toplam 672 bekçi alımı yapılacağı biliniyor. Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı ne zaman? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak bekçi alımı tarihi merak ediliyor. İlkokul, lise, önlisans, lisans düzeyince gerçekleştirilecek Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı tarihine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Alım tarihine ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Çarşı ve Mahalle Bekçi görev ve sorumlulukları...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. kimlik numarasını,

Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

5'inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

Mezuniyet bilgisini,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi işbirliğinde alımı yapılacak Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları şöyle:

İlkokul Mezunu Bekçi 4.302,80 TL,

Lise Mezunu Bekçi 4352 TL ile 4,455,14 TL,

Ön lisans Mezunu Bekçi 4357,50 ile 4.400 TL,

Lisans Mezunu ve Bekar Bekçi 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.