Bekaretini 14 yaşında kaybettiğini itiraf etti
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Bekaretini 14 yaşında kaybettiğini itiraf etti

Bekaretini 14 yaşında kaybettiğini itiraf etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian (37), özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'de bir TV kanalına konuşan Khloe Kardashian, bekaret itirafıyla gündeme geldi. İşte o açıklamalar...

ABD'nin önde gelen TV yıldızlarından olan Khloe Kardashian, özel yaşamıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kardashian, ilk cinsel deneyimini henüz 14 yaşındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla yaşadığı belirtti.

"YAŞIM KONUSUNDA YALAN SÖYLEMİŞTİM"

Henüz 14 yaşındayken son derece etkileyici bir adamla tanıştığını anlatan Kardashian "O bana daha genç olduğunu söylemişti. Ben de ona yaşım konusunda yalan söylemiştim. 14 yaşındaydım ama 16 olduğumu söyledim" diyerek o günleri anlattı.

"ÜVEY BABAMIN ARABASINI ALIP..."

Kardashian "Bazen annemin bazen de üvey babamın arabalarını onlardan gizli alıp sevgilimle buluşmaya giderdim. Bu adam hayatıma girene kadar okulda durumumum gayet iyiydi. Ama sonra notlarım da düşmeye başladı" diye itiraflarını sürdürdü.

"İLK CİNSEL DENEYİMİMİ 14 YAŞINDA YAŞADIM"

"İlk cinsel deneyimimi yaşadığımda henüz 14 yaşındaydım. Ama kendimi yeterince olgun sanıyordum" diyen Kardashian "Şimdi bu kadar erken yaşta cinsel deneyim yaşamının bir hata olduğunu düşünüyorum. Bekaretinizi kaybetmek hayatınızın geri kalanını da etkileyecek bir karar" ifadelerini kullandı.

Bekaretini 14 yaşında kaybettiğini itiraf etti
Bekaretini 14 yaşında kaybettiğini itiraf etti
Bekaretini 14 yaşında kaybettiğini itiraf etti
Bekaretini 14 yaşında kaybettiğini itiraf etti

Kaynak: Snob Magazin

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