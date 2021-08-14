Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı
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Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı

Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hollywood yıldızı Brooke Shields, yıllar sonra gelen bekaret itirafıyla şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

'The Blue Lagoon', 'Pretty Baby' ve 'Endless Love' gibi unutulmaz projelerden tanıdığımız 56 yaşındaki Brooke Shields, ABD'de bir radyo programına konuk oldu.

Şöhrete kavuştuğu 80'li yıllarda güzelliği kadar ısrarla koruduğunu söylediği bekaretiyle de konuşulan Brooke Shields'in itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

"O YAŞA KADAR BEKLEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Şimdi 56 yaşında olan ünlü yıldız, yaptığı açıklamada "Bekaretimi 22 yaşında kaybettim. Açık konuşmak gerekirse o yaşa kadar beklediğim için pişmanım. İlk cinsel birlikteliğin 17-18 yaşlarında olması son derece uygun" diye konuştu.

Brooke Shields'in bu itirafı ABD basınında büyük yankı uyandırdı.

Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı
Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı
Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı

Kaynak: Snob Magazin

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