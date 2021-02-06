Bekar bir anne olduğunu söyleyerek devleti dolandıran kadını, Facebook paylaşımı yaktı

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki kadın, altı yıl boyunca evli olmasına rağmen bekar olduğunu söyleyip devletten 50 bin sterlin aldı. Sosyal yardım müfettişleri, kadının evli olduğunu Facebook fotoğraflarına bakınca anladı.

İngiltere'de evli ve üç çocuk annesi Claire Bostock, mutlu bir evlilik sürdürmesine rağmen sırf haksız kazanç elde etmek için devleti dolandırdı. Evli olmasına rağmen sosyal yardım kurumuna bekar olduğunu söyleyen kadın, altı yıl boyunca devletten 50 bin sterlin para aldı. Kurum müfettişleri, Claire'nin Facebook fotoğraflarına bakınca üç çocuğunun babası ile beraber yaşadığını tespit etti.

HAPİS CEZASINDAN SON ANDA YIRTTI

Claire Bostock, Facebook hesabından çocuklarının babası Jonathan Skyes ile çektiği fotoğrafı "Sadece yakın arkadaşım değil ayrıca üç çocuğumun babasıdır. Dokuzuncu yılımız kutlu olsun" yazısı ile paylaşınca devleti dolandırdığı ortaya çıktı. Mahkeme, dolandırıcı kadına verdiği hapis cezasını ertelerken haksız yere elde ettiği parayı belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemesine karar verdi.