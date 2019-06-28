Behzat Ç.'nin yayınlanan fragmanında dikkat çeken 15 Temmuz ve KHK detayı

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen, fenomen dizi 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi,' 6 yıl sonra geri dönüyor.

ÇOK SAYIDA İZLEYİCİSİ BULUNUYOR

Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Ercan Mehmet Erdem'in senaryosunu yazdığı dizinin çok sayıda izleyicisi bulunuyor.

15 TEMMUZ VE KHK'LARA YER VERDİ

Sevenlerinin dört gözle beklediği dizinin yayınlanan fragmanında 15 Temmuz ve KHK'lara yer verildi.

25 TEMMUZ'DA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu dizinin yeni maceraları, 25 Temmuz'dan itibaren BluTV'de sevenleriyle buluşacak.