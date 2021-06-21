Behçet Necatigil şiirleri - Kısa Behçet Necatigil şiirleri

Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış; bağımsız bir şair ve fikir adamıdır. Şiir dışında, tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar kadar birçok edebiyat alanında eser veren Behçet Necatigil şiirleri - Kısa Behçet Necatigil şiirleri

Türk edebiyatına birçok eser bırakan Behçet Necatigil şiirleri , şiir anlayışı ve eserleri hakkında merak edilenler...

BEHÇET NECATİGİL ŞİİRLERİ

En güzel Behçet Necatigil şiirleri

1. Gece ve Yas*

* Varlık, 54, 1 Ekim 1935, basılı ilk şiiri

Bir yağmur ince ince

Çarpıyor şimdi cama

Hasret kaldım sevince

Korku yüzümde yama.

Dalarken gözümde yaş

Ben böyle sonsuz gama

Artıyor yavaş yavaş

Damlardaki ağlama.

2. Nilüfer

Kışken ilkyaz, sularımda açardı;

Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı?

Eski defterlerde sararırmış yaprak.

Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar.

Bir ışıktı yanardı gecelerde;

Akşam, çiçekler uykuya yattı,

Sardı karşı kıyıları karanlık

Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

3. Şayet Aşk



Düşmüşse gönlüne

Suyunu esirgeme,

Aşkın hakkını yeme

Pişman olursun ömrünce.

Sana gölge verecek dallar

Fışkırır ancak gençlikten,

Büyüt bu fidanı ey genç

Hazır yeşermişken!

Ne demek istediğimi

Ömrünün ortalarında

Ansızın anlarsın

Alkol kana yayılınca

4. Solgun Bir Gül Dokununca



Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor

En çok güz ayları ve yağmur yağınca

Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda.

Uzanıp alıyorum kimse olmuyor

Solgun bir gül oluyor dokununca.

5. Dönmedolap

Bak dediler baktım pek bir şey göremedim

Hem her yer karanlıktı

Zaten ben geldiğimde.

Benim tek düşüncem büzüldüğüm köşede

Nasıl çekip gideceğim kalk git dediklerinde

Çünkü çıkmak sıkışık sıralardan mesele

Kalkacaklar yol vermeye bakacaklar ardımdan

Az mı söylendilerdi şuracığa ilişirken

Zaten ben geldiğimde.

6. Kirli Soru



İnce yüzünüzde üzgünce bir bakış

Birden sizi gördüm,

Açtı arı doruklarda bir safran

Durdum.

İlk sevgili güldü yitik anılardan

Mutsuz, yalnız

Sessiz kınamanızı, utançlarda küçülmüş

Aldım, geri döndüm.

Gelsem,

Siz yine orada mısınız?

7. Aile



Sağ çıkıp günlük savaştan.

Evin yolunu tutmuşum .

Yemek yedik, çocuklarım uyudu.

İniyor üstüme yavaştan

Allahın beyaz bulutu,

Kederlerimi unutmuşum

Hayatta olduğuma

Seviniyorum şimdi:

Kavuştum çoluk çocuğuma.

Koltuğuma uzandım , rahatım .

Kahvem içime sindi,

Başladı gecelik saltanatım

8. Gizli Sevda

Hani bir sevgilin vardı

Yedi sekiz sene önce,

Dün yolda rastladım

Sevindi beni görünce.

Sokakta ayaküstü

Konuştuk ordan burdan,

Evlenmiş, çocukları olmuş

Bir kız, bir oğlan.

Seni sordu

Hiç değişmedi, dedim

Bildiğin gibi…

Anlıyordu.

Mesutmuş, kocasını seviyormuş,

Kendilerininmiş evleri..

Bir suçlu gibi ezik,

Sana selam söyledi.

9. Sevgilerde



Siz geniş zamanlar umuyordunuz

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.

Yılların telaşlarda bu kadar çabuk

Geçeceği aklınıza gelmezdi.

Gizli bahçenizde

Açan çiçekler vardı,

Gecelerde ve yalnız.

Vermeye az buldunuz

Yahut vaktiniz olmadı.

10. Saklı Su

Anla sıkıntımı geç git dost,

Nedendir sorma.

Gür bitkiler altında bir benim için akar

Alıngan, onurlu

İstemez görsünler saklı su.

11. Astar

Daha demin titrek dokuyordu aşkı

Konuşan bakışlar, ince gülüşler

Daha demin vardı.

Sustunuz ikiniz de, gözleriniz daldı:

Boğdu sevincinizi sularda kıskanç

Bir hava kabarcığı

12. Sevda Peşinde

Ben artık bulunduğun şehirden gittim,

İnsan kuş misali!

Sen hala

O kalabalık evde olmalısın,

Gelip gidenin çok mu bari?

Üzgünüm Leyla,

Dünya hali!

13. Şimdi Değil Sonra

Bakarsınız yaşamak bir gün bırakıverir

Sizi benim yollara.

Bir zamanlar kayıtsız önünden geçtiğiniz

Eski kapı

Çıkar sisler içinden karşınıza açık.

Sahi

İçerde

Sizin de

Hayatınız vardı.

Ve ancak o zaman anlarsınız

Yıllar önce gösterdiğimi kışı.

Yazdı

Şimdi değil sonra

14. Yay

Eser serin bir rüzgar

Sen çok sıcaksın

Koptu senden ellerim, köprü yıkıldı

Seni benim tarafa nasıl alabilirim

Uzaksın.

15. Gülüşleri

Çırpınan bir kelebek kanadı mıdır ?

Sevdiğinin elini tutan elinde

Duyar gibi o gizli seslenişi çağlardan

Örselenir, zedelenir ne kadar kollasan

Bu büyülü nakışlar bir tutam toz olacak

Severken bir genç kızı delikanlı

Dalgın titrek gülümser

Bilirim.

Kaynak: Antoloji.com - Behçet Necatigil şiirleri