Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?
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Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?

19.10.2020 10:04 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:11
Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?

Begüm Birgören, Mehmet Cemil ile evlendi. Gelişmenin ardından Begüm Birgören kim, kaç yaşında, nereli araştırılmaya başladı. Başarılı oyuncu Birgören, birçok sevilen projede yer aldı. İşte, Begüm Birgören özgeçmişi, biyografisi...

Begüm Birgören, ilk kez 1997 yılında Beşibiryerde dizisinde yardımcı karakter olarak yer aldı. Seher Vakti dizisiyle başrol oynamaya başladı. 13 yaşından itibaren tiyatro yapan ünlü oyuncu Begüm Birgören eşi kim, kaç yaşında? İşte, Begüm Birgören hakkında ayrıntılar...

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Birgören, 20 Eylül 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 13 yaşından itibaren tiyatro ile ilgilenen oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına adım attı. 1977 yılında Beşibiryerde adlı diziyle televizyon kariyerine başladı. Kırık Kanatlar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlenen Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yaptı.

Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?

Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başladı, ancak 5 yıl süren ilişkileri 2013 yılında sonlanmıştı.

2019 yılının başından beri beraber olduğu Mehmet Celil ile Haziran 2020'de nişanlandı ve 18 Ekim 2020 tarihinde ise nikah masasına oturdu.

Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?

DİZİLERİ

1997 Beşibiryerde

2003 Pilli Bebek

2003 Mavi Kolye

2004 Arapsaçı

2005 Seher Vakti

2006 Kırık Kanatlar

2007 Karayılan

2008 Mert ile Gert

2009-2011 Ömre Bedel

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2013-2014 Kaçak

2015 Bir Deniz Hikayesi

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2019 Vurgun

FİLMLERİ

2005 Sen Ne Dilersen

2008 Nokta

2008 Ali'nin Sekiz Günü

2011 Türkan

2013 Göl Zamanı

2014 Kendime İyi Bak

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