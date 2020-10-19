Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?
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Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?

19.10.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:55
Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Begüm Birgören Mehmet Cemil ile 18 Ekim Pazar günü dünya evine girdi. Peki, Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Begüm Birgören ve Mehmet Cemil, önceki gün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. Birgören'in nikah şahitliğini "Plastik Aşklar" oyunundaki rol arkadaşı Oya Başar ve Özge Özder üstlendi. Peki, Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?

Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?

MEHMET CEMİL KİMDİR?

Mehmet Cemil özel bir kolejde edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Bir dönem yurt dışında bulunan Mehmet Cemil, sosyal medya hesabında gezip gördüğü yerlerin fotoğraflarını paylaşırken, Begüm Birgören'le de sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyor.

Öğrencileriyle çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Cemil, öğrencilerinin kendisine çektiği doğum günü videosunu da duygusal bir mesajla yayınlamıştı.

Mehmet Cemil 35 yaşındadır.

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